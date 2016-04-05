Eine interessante Regelmäßigkeit kann man im EUR/USD Chart beobachten. Vor einer Umkehr erscheinen manchmal Balken die:

1) rate = (High-Low)/MathAbs(Close-Open) bemerkenswert höher als 1 ist

2) Deren Tiefs den unteren Rand des Kanals berühren (Preiserhöhung ist möglich), oder

Deren Hochs den oberen Rand des Kanals berühren (Preissenkung ist möglich).

Solche Balken nennt man üblicherweise X-Punkte.

Der Indikator sucht nach X-Punkten mit dem Parameter xrate (rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn.

Um falsche Signale zu filtern, analysiert der Indikator die Balken die nach dem X-Punkt entstehen um kleine Preisbewegungen in die vorhergesagte Richtung zu erkennen und es erkennt die Positionen der Mittelpunkte der Balken in Bezug auf den mittleren Kanal und gegenseitig.

(Sehen Sie den Quellcode des Indikators.)

Parameter:

extern int per = 3; - Periode für die Kanalbildung

extern double xrate = 1,5; - Minimale Rate

extern double xsize = 5,0; - Minimale Balkenhöhe (High-Low)

extern double xslope = 0.0; - Minimale Zunahme des nächsten Balkens

extern double xminupdn = 10,0; - Minimale Kanalbreite

Extern Int xhour1 = 9; - minimale Stunde, für die Signale zulässig sind (einschließlich)

extern int xhour2 = 19; - maximale Stunde, für die Kanäle sind erlaubt (einschließlich)

extern int xindent = 15; - Signal Einzug aus dem Chart (es kann für Stoploss verwendet werden)

Sie können im Chart, Signale des X-Punktes (gerade Pfeile), die oft eher und präziser als die FATL Signale(runde Pfeile) angezeigt werden.

Falsche Signale werde derzeit noch nicht ausgeschlossen, so sollten Sie noch andere Indikatoren zum filtern einsetzen oder solche Signale als Frühwarnung gegen zu zeitig geöffnete Positionen, die gegen die eigentliche Bewegung laufen, einsetzen.

Ein zeitlicher Signalfilter wurde hinzugefügt. Standardmäßig werden neue Signale ignoriert.

Während der Tests wurde eine weitere interessante Besonderheit des Parameters 'Indent' gefunden: dieser Parameter kann verwendet werden, für die genaue Berechnung der Eröffnung, z.B. können Sie Short-Positionen öffnen, wenn der Kurs über dem Pfeil und umgekehrt befindet. Dieses nähert sich der Eröffnung an dem lokalem Extrempunkt.

Oben ist das Diagramm von einem Expert Advisor auf der Grundlage des Indikators unter den Bedingungen der Modellierung der ATC'2007.

Der EA erhöht das Kapital 35 Mal innerhalb von drei Monaten durch einige spezielle Methoden der aggressiven Refinanzierung mit einem maximalen Verlust von 22 %.