ユーロドルのチャート上には面白いパターンが見られます。

相場が反転する前に以下の条件に合うバーが発生します。:

1) rate = (High - Low) / MathAbs(Close-Open) の値が1より大きい

2) 安値が下部のチャネル境界に触れる

又は

高値が上部のチャネル境界に触れる

このようなバーはX-pointsと呼ばれます。

インディケータはxrate引数によりX-pointsを検索します。: (rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn.

フォールスシグナルをフィルタリングするために、

X-pointの次に行くバーに相場動きが存在するかどうかがチェックされます。

また、チャネル中央に対するバーの中央値の位置がチェックされます。

(詳細はソースコードをご覧ください。)

パラメータ:

extern int per=3; - チャネルの作成期間

extern double xrate=1.5; - 最小の割合

extern double xsize=5.0; - バーの高さの最小値

extern double xslope=0.0; - 増分の最小値

extern double xminupdn=10.0; - チャネルの幅の最小値

extern int xhour1=9; - シグナルの送信開始時間

extern int xhour2=19;- シグナルの送信終了時間

extern int xindent=15; - シグナルのチャートからのインデント

グラフから見られるように、

XPointsのシグナル (直線の矢印) がFATLシグナル（丸い矢印）より先行することが多いです。

フォールスシグナルをまだ考慮すれば良いので、他のインディケータにより追加的なフィルタリングを行わなければなりません。

または、このシグナルを予想と逆方向のエントリーから注意することとして考えた方がいいです。

時間によりフィルタリングすることが可能になりました。デフォルトでは夜のシグナルが無視されます。

テスト中、indent引数のもう一つの面白い特徴を見つけました。これは、

開始時間を正確に計算させます。例えば、相場が矢印より上ならばショートポジションを建て、またはその逆

です。

ATC2007中のXPoints インディケータに基づいたEAのバックテスト結果は以下の通りです。

このEAは、積極的な再投資を使って、3ヶ月で資金を35度上げました。

ただし、最大ドローダウンは22%でした。