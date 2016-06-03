私たちのファンページに参加してください
XPoints - MetaTrader 4のためのインディケータ
ユーロドルのチャート上には面白いパターンが見られます。
相場が反転する前に以下の条件に合うバーが発生します。:
1) rate = (High - Low) / MathAbs(Close-Open) の値が1より大きい
2) 安値が下部のチャネル境界に触れる
又は
高値が上部のチャネル境界に触れる
このようなバーはX-pointsと呼ばれます。
インディケータはxrate引数によりX-pointsを検索します。: (rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn.
フォールスシグナルをフィルタリングするために、
X-pointの次に行くバーに相場動きが存在するかどうかがチェックされます。
また、チャネル中央に対するバーの中央値の位置がチェックされます。
(詳細はソースコードをご覧ください。)
パラメータ:
extern int per=3; - チャネルの作成期間
extern double xrate=1.5; - 最小の割合
extern double xsize=5.0; - バーの高さの最小値
extern double xslope=0.0; - 増分の最小値
extern double xminupdn=10.0; - チャネルの幅の最小値
extern int xhour1=9; - シグナルの送信開始時間
extern int xhour2=19;- シグナルの送信終了時間
extern int xindent=15; - シグナルのチャートからのインデント
グラフから見られるように、
XPointsのシグナル (直線の矢印) がFATLシグナル（丸い矢印）より先行することが多いです。
フォールスシグナルをまだ考慮すれば良いので、他のインディケータにより追加的なフィルタリングを行わなければなりません。
または、このシグナルを予想と逆方向のエントリーから注意することとして考えた方がいいです。
時間によりフィルタリングすることが可能になりました。デフォルトでは夜のシグナルが無視されます。
テスト中、indent引数のもう一つの面白い特徴を見つけました。これは、
開始時間を正確に計算させます。例えば、相場が矢印より上ならばショートポジションを建て、またはその逆
です。
ATC2007中のXPoints インディケータに基づいたEAのバックテスト結果は以下の通りです。
このEAは、積極的な再投資を使って、3ヶ月で資金を35度上げました。
ただし、最大ドローダウンは22%でした。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8184
