仔细在货币对 EUR/USD图表中注视规律，你会发现柱的价格会产生转变：







1) rate = (High - Low) / MathAbs(Close-Open) 大于1

2) 低点 (Low)到通道的最低处 (价格可能上涨)或者高点(High)到通道的最高处(价格可能下降)





这种类型的柱被称作X-points.





指标按照参数寻找X-points， xrate (rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn.





以 X-point 作为分析柱的信号来过滤虚假信号。虽然价格稍稍倾斜到预测方向，但柱的中间点和通道中间点之间的关系没有变化。

(查看指标代码)





参数:

extern int per=3; - 通到创建的时间周期

extern double xrate=1.5; - 最小比例

extern double xsize=5.0; - 柱的最小高度 (High-Low)

extern double xslope=0.0; - 下一个柱的最小增长

extern double xminupdn=10.0; - 通道的最小宽度

extern int xhour1=9; - 从通道内信号允许通过的最短时间

extern int xhour2=19;- 在通道内信号允许通过的最长时间

extern int xindent=15; - 图表中空格信号 (可以使用于止损)

在图表中你可以看到,XPoints 信号 (直箭头)往往要比 FATL (圆箭头) 更加精确。

虚假的信号还没有排除，所以需要使用额外添加的其他指标进行过滤，或者不要急于开仓。

过滤信号按照时间添加。在默认的情况下，新信号将不被理睬。

在测试的过程中还显示了一个有趣的参数特性 indent,这个参数可以使用于开仓时间的计算。



例如，打开卖空仓位，当价格高于箭头，使用这个特性可以将开仓开放到极点。

这个智能交易运行的图表是以2007自动交易锦标赛的条件模式指标为基础。

使用一些特殊的方法，在三个月的运行中该智能交易增长了近 35倍 。其中最大借款为 22%。