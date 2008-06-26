代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XPoints - MetaTrader 4脚本

[Deleted] | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
8493
等级:
(11)
已发布:
已更新:
XPoints.mq4 (5.17 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

仔细在货币对 EUR/USD图表中注视规律，你会发现柱的价格会产生转变：


1) rate = (High - Low) / MathAbs(Close-Open) 大于1

2) 低点 (Low)到通道的最低处 (价格可能上涨)或者高点(High)到通道的最高处(价格可能下降)


这种类型的柱被称作X-points.


指标按照参数寻找X-points， xrate (rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn.


以 X-point 作为分析柱的信号来过滤虚假信号。虽然价格稍稍倾斜到预测方向，但柱的中间点和通道中间点之间的关系没有变化。

(查看指标代码)


参数:

extern int per=3; - 通到创建的时间周期

extern double xrate=1.5; - 最小比例

extern double xsize=5.0; - 柱的最小高度 (High-Low)

extern double xslope=0.0; - 下一个柱的最小增长

extern double xminupdn=10.0; - 通道的最小宽度

extern int xhour1=9; - 从通道内信号允许通过的最短时间
extern int xhour2=19;- 在通道内信号允许通过的最长时间
extern int xindent=15; - 图表中空格信号 (可以使用于止损)

在图表中你可以看到,XPoints 信号 (直箭头)往往要比 FATL (圆箭头) 更加精确。

虚假的信号还没有排除，所以需要使用额外添加的其他指标进行过滤，或者不要急于开仓。

过滤信号按照时间添加。在默认的情况下，新信号将不被理睬。

在测试的过程中还显示了一个有趣的参数特性 indent,这个参数可以使用于开仓时间的计算。

例如，打开卖空仓位，当价格高于箭头，使用这个特性可以将开仓开放到极点。

这个智能交易运行的图表是以2007自动交易锦标赛的条件模式指标为基础。

使用一些特殊的方法，在三个月的运行中该智能交易增长了近 35倍 。其中最大借款为 22%。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8184

MacdPatternTraderv01. +300点/月 MacdPatternTraderv01. +300点/月

MACD FOREX4-小时时间图表策略。

MacdPatternTraderv02 MacdPatternTraderv02

MACD继续趋势的模式。

The MasterMind 2 (Version2.0) The MasterMind 2 (Version2.0)

3个月内10K翻至 666K， 60.04 赢利因素...好玩! 同时代码推高 3标准手。

Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"

这个智能交易以以下指标为基础： RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. 只建议在15分钟图表使用。