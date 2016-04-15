CodeBaseSecciones
SignalTable - indicador para MetaTrader 4

Este indicador original muestra las señales de compra y de venta.

Parámetros:

scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;


SignalTable

