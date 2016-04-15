Mira cómo descargar robots gratis
SignalTable - indicador para MetaTrader 4
- 1593
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Este indicador original muestra las señales de compra y de venta.
Parámetros:
scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8179
