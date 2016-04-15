Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZigAndZag - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1781
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Una versión más del indicador popular ZigZag.
Parámetros:
extern int KeelOver=55; // Para M15
extern int Slalom=17; // Para M15
ZigAndZag
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8180
SignalTable
Este indicador original muestra las señales de compra y de venta.Silver-channels
El indicador colocado en Ichimoku permite tradear tanto en la tendencia, como en el modo flat del mercado.
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
Este indicador muestra las señales de compra y de venta.Prusax_v61
Este indicador colorea las barras.