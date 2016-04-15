CodeBaseSecciones
ZigAndZag - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
ZigAndZag.mq4
Una versión más del indicador popular ZigZag.

Parámetros:

extern int KeelOver=55; // Para M15
extern int Slalom=17; // Para M15


ZigAndZag

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8180

