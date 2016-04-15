CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

RndTrade - Asesor Experto para MetaTrader 4

Oleksandr
RndTrade.mq4 (2.81 KB) ver
La posición se abre cada cuatro horas. Para definir la dirección de la apertura se usa la función MathRand(). Si el valor obtenido supera (32767\2)=16383.5, se realiza la operación de compra. De lo contrario, la operación de venta. La posición se cierra dentro de cuatro horas, después de eso se abre una posición nueva siguiendo el mismo principio.


Strategy Tester Report
RndTrade
SystemGates-Server (Build 216)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período1 Hora (H1) 2008.03.03 00:00 - 2008.03.17 23:00 (2008.03.03 - 2008.03.18)
ModeloTodos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
Barras en el historial1263Ticks modelados116972Calidad de modelación90.00%
Errores de divergencia de gráficos0
Depósito inicial10000,00
Beneficio neto1711,80Beneficio bruto11455,50Pérdidas brutas-9743,70
Factor del beneficio1,18Beneficio esperado25,94
Reducción absoluta1400,00Reducción máxima4409.30 (28.05%)Reducción relativa28.05% (4409.30)
Total de transacciones66Posiciones cortas (% de ganadoras)35 (42.86%)Posiciones largas (% de ganadoras)31 (61.29%)
Transacciones ganadoras (% de todas)34 (51.52%)Transacciones perdedoras (% de todas)32 (48.48%)
La transacción máximaganadora1740,00perdedora-1610,00
Transacción mediaganadora336,93perdedora-304,49
Número máximo deganancias consecutivas (beneficio)6 (1029.30)pérdidas consecutivas (pérdida)6 (-3659.30)
Máximodel beneficio consecutivo (número de ganancias)2900.00 (2)de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)-3659.30 (6)
Media deganancia consecutiva2pérdida consecutiva2

HoraTipoOrdenVolumenPrecioS / LT / PBeneficioBalance
12008.03.03 00:02sell11,001,52050,00000,0000
22008.03.03 04:02close11,001,52050,00000,00000.0010000,00
32008.03.03 04:02buy21,001.52040,00000,0000
42008.03.03 08:02close21,001.52250,00000,0000210.0010210.00
52008.03.03 08:02sell31,001.52260,00000,0000
62008.03.03 12:02close31,001.51790,00000,0000470.0010680.00
72008.03.03 12:02sell41,001.51750,00000,0000
82008.03.03 16:02close41,001.52660,00000,0000-910.009770.00
92008.03.03 16:02buy51,001.52670,00000,0000
102008.03.03 20:03close51,001.51830,00000,0000-840.008930.00
112008.03.03 20:03sell61,001.51820,00000,0000
122008.03.04 00:06close61,001.52010,00000,0000-199.308730.70
132008.03.04 00:06sell71,001.51990,00000,0000
142008.03.04 04:06close71,001.52020,00000,0000-30.008700.70
152008.03.04 04:09sell81,001.51980,00000,0000
162008.03.04 08:09close81,001.51850,00000,0000130.008830.70
172008.03.04 08:09buy91,001.51840,00000,0000
182008.03.04 12:09close91,001.52150,00000,0000310.009140.70
192008.03.04 12:09sell101,001.52160,00000,0000
202008.03.04 16:09close101,001.52330,00000,0000-170.008970.70
212008.03.04 16:09sell111,001.52310,00000,0000
222008.03.04 20:10close111,001.52080,00000,0000230.009200.70
232008.03.04 20:10sell121,001.52030,00000,0000
242008.03.05 00:10close121,001.52080,00000,0000-59.309141.40
252008.03.05 00:11buy131,001.52090,00000,0000
262008.03.05 04:12close131,001.52000,00000,0000-90.009051.40
272008.03.05 04:12sell141,001.51990,00000,0000
282008.03.05 08:12close141,001.51900,00000,000090.009141.40
292008.03.05 08:12sell151,001.51880,00000,0000
302008.03.05 12:12close151,001.51840,00000,000040.009181.40
312008.03.05 12:12buy161,001.51850,00000,0000
322008.03.05 16:12close161,001.52230,00000,0000380.009561.40
332008.03.05 16:12buy171,001.52250,00000,0000
342008.03.05 20:12close171,001.52680,00000,0000430.009991.40
352008.03.05 20:13buy181,001.52700,00000,0000
362008.03.06 00:16close181,001.52780,00000,000089.3010080.70
372008.03.06 00:17sell191,001.52770,00000,0000
382008.03.06 04:17close191,001.52770,00000,00000.0010080.70
392008.03.06 04:17sell201,001.52750,00000,0000
402008.03.06 08:17close201,001.52900,00000,0000-150.009930.70
412008.03.06 08:17buy211,001.52910,00000,0000
422008.03.06 12:17close211,001.53220,00000,0000310.0010240.70
432008.03.06 12:18sell221,001.53230,00000,0000
442008.03.06 16:18close221,001.53530,00000,0000-300.009940.70
452008.03.06 16:18buy231,001.53520,00000,0000
462008.03.06 20:18close231,001.53670,00000,0000150.0010090.70
472008.03.06 20:19buy241,001.53690,00000,0000
482008.03.07 00:19close241,001.53870,00000,0000183.1010273.80
492008.03.07 00:19buy251,001.53910,00000,0000
502008.03.07 04:20close251,001.53740,00000,0000-170.0010103.80
512008.03.07 04:20buy261,001.53780,00000,0000
522008.03.07 08:20close261,001.54000,00000,0000220.0010323.80
532008.03.07 08:21sell271,001.54010,00000,0000
542008.03.07 12:21close271,001.54190,00000,0000-180.0010143.80
552008.03.07 12:21sell281,001.54170,00000,0000
562008.03.07 16:21close281,001.53560,00000,0000610.0010753.80
572008.03.07 16:21buy291,001.53580,00000,0000
582008.03.07 20:21close291,001.53370,00000,0000-210.0010543.80
592008.03.07 20:21sell301,001.53360,00000,0000
602008.03.10 00:00close301,001.54020,00000,0000-669.309874.50
612008.03.10 00:00buy311,001.54010,00000,0000
622008.03.10 04:01close311,001.53830,00000,0000-180.009694.50
632008.03.10 04:01buy321,001.53850,00000,0000
642008.03.10 08:02close321,001.53890,00000,000040.009734.50
652008.03.10 08:02buy331,001.53890,00000,0000
662008.03.10 12:03close331,001.53630,00000,0000-260.009474.50
672008.03.10 12:03sell341,001.53620,00000,0000
682008.03.10 16:03close341,001.53610,00000,000010.009484.50
692008.03.10 16:03buy351,001.53620,00000,0000
702008.03.10 20:04close351,001.53460,00000,0000-160.009324.50
712008.03.10 20:04sell361,001.53450,00000,0000
722008.03.11 00:04close361,001.53660,00000,0000-219.309105.20
732008.03.11 00:05sell371,001.53640,00000,0000
742008.03.11 04:05close371,001.53540,00000,0000100.009205.20
752008.03.11 04:05buy381,001.53560,00000,0000
762008.03.11 08:05close381,001.53540,00000,0000-20.009185.20
772008.03.11 08:06buy391,001.53560,00000,0000
782008.03.11 12:06close391,001.54720,00000,00001160.0010345.20
792008.03.11 12:06sell401,001.54710,00000,0000
802008.03.11 16:06close401,001.52970,00000,00001740,0012085.20
812008.03.11 16:06sell411,001.52930,00000,0000
822008.03.11 20:06close411,001.53120,00000,0000-190.0011895.20
832008.03.11 20:06sell421,001.53100,00000,0000
842008.03.12 00:07close421,001.53440,00000,0000-349.3011545.90
852008.03.12 00:07sell431,001.53420,00000,0000
862008.03.12 04:07close431,001.53590,00000,0000-170.0011375.90
872008.03.12 04:07sell441,001.53550,00000,0000
882008.03.12 08:07close441,001.53650,00000,0000-100.0011275.90
892008.03.12 08:07buy451,001.53640,00000,0000
902008.03.12 12:08close451,001.54560,00000,0000920.0012195.90
912008.03.12 12:08buy461,001.54610,00000,0000
922008.03.12 16:08close461,001.54640,00000,000030.0012225.90
932008.03.12 16:08buy471,001.54680,00000,0000
942008.03.12 20:08close471,001.55300,00000,0000620.0012845.90
952008.03.12 20:08sell481,001.55330,00000,0000
962008.03.13 00:08close481,001.55370,00000,0000-67.9012778.00
972008.03.13 00:08sell491,001.55360,00000,0000
982008.03.13 04:08close491,001.55570,00000,0000-210.0012568.00
992008.03.13 04:09sell501,001.55530,00000,0000
1002008.03.13 08:09close501,001.55410,00000,0000120.0012688.00
1012008.03.13 08:09buy511,001.55420,00000,0000
1022008.03.13 12:09close511,001.55990,00000,0000570.0013258.00
1032008.03.13 12:09sell521,001.56000,00000,0000
1042008.03.13 16:09close521,001.55670,00000,0000330.0013588.00
1052008.03.13 16:09sell531,001.55650,00000,0000
1062008.03.13 20:09close531,001.55760,00000,0000-110.0013478.00
1072008.03.13 20:10buy541,001.55770,00000,0000
1082008.03.14 00:11close541,001.56010,00000,0000243.1013721.10
1092008.03.14 00:11buy551,001.56050,00000,0000
1102008.03.14 04:11close551,001.56050,00000,00000.0013721.10
1112008.03.14 04:12sell561,001.56060,00000,0000
1122008.03.14 08:12close561,001.56130,00000,0000-70.0013651.10
1132008.03.14 08:13sell571,001.56110,00000,0000
1142008.03.14 12:13close571,001.55450,00000,0000660.0014311.10
1152008.03.14 12:13buy581,001.55460,00000,0000
1162008.03.14 16:13close581,001.56220,00000,0000760.0015071.10
1172008.03.14 16:14buy591,001.56260,00000,0000
1182008.03.14 20:14close591,001.56520,00000,0000260.0015331.10
1192008.03.14 20:14sell601,001.56530,00000,0000
1202008.03.17 00:00close601,001.57070,00000,0000-549.3014781.80
1212008.03.17 00:00sell611,001.57050,00000,0000
1222008.03.17 04:00close611,001.58660,00000,0000-1610,0013171.80
1232008.03.17 04:00buy621,001.58650,00000,0000
1242008.03.17 08:00close621,001.58020,00000,0000-630.0012541.80
1252008.03.17 08:00buy631,001.58060,00000,0000
1262008.03.17 12:00close631,001.57700,00000,0000-360.0012181.80
1272008.03.17 12:00buy641,001.57720,00000,0000
1282008.03.17 16:01close641,001.57580,00000,0000-140.0012041.80
1292008.03.17 16:01buy651,001.57620,00000,0000
1302008.03.17 20:01close651,001.57250,00000,0000-370.0011671.80
1312008.03.17 20:02sell661,001.57230,00000,0000
1322008.03.17 23:59close at stop661,001.57190,00000,000040.0011711.80

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8177

