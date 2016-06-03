無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SignalTable - MetaTrader 4のためのインディケータ
1487
このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。
パラメータ:
scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;
SignalTable
Silver-channels
一目均衡表に付けられるインディケータは、トレンド相場でもレンジ相場でも取引を行わせます。RndTrade
このEAは、コイントスの原理に基づいて利益を上げさせます。
ZigAndZag
インディケータZigZagのもう一つのバージョンです。Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。