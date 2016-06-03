コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SignalTable - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

パラメータ:

scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;


SignalTable

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8179

