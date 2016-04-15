Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Silver-channels - indicador para MetaTrader 4
Este indicador representa 8 líneas que dividen el rango de precios en canales diferentes (áreas). Suele aplicarse a Ichimoku o puede utilizarse con el indicador separado Kijun-Tenkan+.mq4
La descripción detallada del indicador y la descripción de sus posibilidades se muestra en la página http://www.viac.ru/cd/159
P.S. Es la nueva versión de 13/06/2006 - corregido el error del trazado de canales en el futuro (tenía error de una barra).
Silver-channels
