CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Silver-channels - indicador para MetaTrader 4

Alexandr | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1010
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador representa 8 líneas que dividen el rango de precios en canales diferentes (áreas). Suele aplicarse a Ichimoku o puede utilizarse con el indicador separado Kijun-Tenkan+.mq4

La descripción detallada del indicador y la descripción de sus posibilidades se muestra en la página http://www.viac.ru/cd/159

P.S. Es la nueva versión de 13/06/2006 - corregido el error del trazado de canales en el futuro (tenía error de una barra).

Silver-channels

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8178

RndTrade RndTrade

El Asesor Experto demuestra la posibilidad de obtener beneficio con la estrategia de apertura de la posición por el principio “cara/cruz”.

Se necesita el complemento de seguimiento de picos y depresiones... Se necesita el complemento de seguimiento de picos y depresiones...

El Asesor Experto trabaja en la señal AMA con EURUSD M1.

SignalTable SignalTable

Este indicador original muestra las señales de compra y de venta.

ZigAndZag ZigAndZag

Una versión más del indicador popular ZigZag.