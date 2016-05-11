CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SignalTable - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1456
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um indicador original que exibe sinais de compra/venda.

Parâmetros:

scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;


SignalTable

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8179

Silver-channels Silver-channels

Um indicador para ser colocado sobre o Ichimoku, permitindo negociar tanto na tendência quanto na lateralização do mercado.

RndTrade RndTrade

O Expert Advisor demonstra a possibilidade de obter lucros utilizando a estratégia de abertura de posição com base no princípio de "cara-ou-coroa".

ZigAndZag ZigAndZag

Uma outra versão do famoso ZigZag.

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

O indicador mostra os sinais de compra/venda.