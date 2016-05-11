Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SignalTable - indicador para MetaTrader 4
Um indicador original que exibe sinais de compra/venda.
Parâmetros:
scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8179
Silver-channels
Um indicador para ser colocado sobre o Ichimoku, permitindo negociar tanto na tendência quanto na lateralização do mercado.RndTrade
O Expert Advisor demonstra a possibilidade de obter lucros utilizando a estratégia de abertura de posição com base no princípio de "cara-ou-coroa".
ZigAndZag
Uma outra versão do famoso ZigZag.Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
O indicador mostra os sinais de compra/venda.