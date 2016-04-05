SignalTable

Der Indikator zeigt Signale zum Kaufen und Verkaufen.

Eine weitere Version des beliebten ZigZag.

Ein Indikator der auf dem Ichimoku aufgesetzt wurde und den Handel im Trend und bei flachen Bewegungen ermöglicht.

Der Expert Advisor demonstriert die Möglichkeit, Gewinne anhand dem "Kopf oder Zahl"-Prinzip zu erreichen.