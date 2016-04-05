CodeBaseKategorien
Indikatoren

SignalTable - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Ein Original-Indikator, der Kauf/Verkauf Signale zeigt.

Parameter:

scaleX=20,
scaleY=20,
offsetX=35,
offsetY=20,
fontSize=20,
corner=2,
symbolCodeBuy=67,
symbolCodeSell=68,
symbolCodeNoSignal=73;


SignalTable

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8179

