



Der Indikator stellt 8 Linien, die die Preisspanne in verschiedenen Kanäle (Regionen) unterteilt. In der Regel liegt es auf dem Ichimoku, aber es kann auch mit dem separaten Kijun-Tenkan+.mq4 Indikator verwendet werden.

Eine Allgemeine Beschreibung der Anzeige und die Beschreibung der Möglichkeiten seiner Nutzung sind auf der Seite: http://www.viac.ru/cd/159

P.S. Es gibt eine neue Version vom 13.06.2006 - der Fehler den Kanals in der Zukunft zu zeichnen, wurde behoben (es hatte einen Fehler für eine Bar).



