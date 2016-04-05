und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Silver-channels - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 894
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine Allgemeine Beschreibung der Anzeige und die Beschreibung der Möglichkeiten seiner Nutzung sind auf der Seite: http://www.viac.ru/cd/159
P.S. Es gibt eine neue Version vom 13.06.2006 - der Fehler den Kanals in der Zukunft zu zeichnen, wurde behoben (es hatte einen Fehler für eine Bar).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8178
Ein Original-Indikator, der Kauf/Verkauf Signale zeigt.ZigAndZag
Eine weitere Version des beliebten ZigZag.
Der Expert Advisor demonstriert die Möglichkeit, Gewinne anhand dem "Kopf oder Zahl"-Prinzip zu erreichen.Brauchen Sie eine Top_Bottom fishing Erweiterung.
Der EA arbeitet mit dem 1 min EURUSD AMA-Signal, aber kann nicht ohne latente Signale auskommen. Jemand kann versuchen den Fehler zu finden und das Signal genauer machen. Zum filtern wurden RSI und MA hinzugefügt. Aber noch nicht genug um einen sehr profitablen Trade zu erzeugen