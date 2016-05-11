CodeBaseSeções
Silver-channels - indicador para MetaTrader 4

O indicador representa 8 linhas que dividem a faixa de preço em diferentes canais (regiões). Geralmente, ela é colocada no Ichimoku, podendo ser utilizada também com o indicador separado Kijun-Tenkan+.mq4.

Uma descrição geral e das possibilidades de uso do indicador são dadas na página: http://www.viac.ru/cd/159

Obs. Há uma nova versão datada de 13/06/2006 - foi corrigido o erro ao desenhar o canal no futuro (havia um erro para um barra).




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8178

