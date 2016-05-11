Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Silver-channels - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1119
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Uma descrição geral e das possibilidades de uso do indicador são dadas na página: http://www.viac.ru/cd/159
Obs. Há uma nova versão datada de 13/06/2006 - foi corrigido o erro ao desenhar o canal no futuro (havia um erro para um barra).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8178
O Expert Advisor demonstra a possibilidade de obter lucros utilizando a estratégia de abertura de posição com base no princípio de "cara-ou-coroa".Need a Top_Bottom fishing addition..
O EA trabalha com o sinal de EURUSD AMA 1 min, mas não pode virar a esquina, sem sinais latentes. Alguém pode tentar trabalhar na falha e fazer com que o sinal fique mais preciso. Ele tem alguns RSI e MA adicionados ao filtro. Mas não o suficiente para realizar uma negociação rentável
Um indicador original que exibe sinais de compra/venda.ZigAndZag
Uma outra versão do famoso ZigZag.