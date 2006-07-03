CodeBaseРазделы
Silver-channels - индикатор для MetaTrader 4

9614
(7)
Индикатор представляет собой 8 линий, разбивающих ценовой диапазон на различные каналы (области). Обычно накладывается на Ишимоку или можно использовать с отдельным индикатором Kijun-Tenkan+.mq4

Общее описание индикатора и описание возможностей его использования приведено на стр. http://www.viac.ru/cd/159

PS Новая версия от 13/06/2006 - исправлена ошибка прорисовки каналов в будущем (была ошибка на 1 бар).

