インディケータ

Silver-channels - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、相場を別のチャネルに分けています。普通一目均衡表に付けられます。または、Kijun-Tenkan+ インディケータとともに利用できます。

詳細はこちらをご覧ください。http://www.viac.ru/cd/159

PS: 2006年6月13日更新 - 未来のチャネルの描画に関するバグが修正されました（1足遅れだった）。

Silver-channels

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8178

