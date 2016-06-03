無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このインディケータは、相場を別のチャネルに分けています。普通一目均衡表に付けられます。または、Kijun-Tenkan+ インディケータとともに利用できます。
詳細はこちらをご覧ください。http://www.viac.ru/cd/159
PS: 2006年6月13日更新 - 未来のチャネルの描画に関するバグが修正されました（1足遅れだった）。
Silver-channels
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8178
