Heiken_Ashi_Ma_T3 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 827
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Indicador Heiken_Ashi_Ma_T3.
Parâmetros:
extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;
Heiken_Ashi_Ma_T3
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8173
