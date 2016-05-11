CodeBaseSeções
Heiken_Ashi_Ma_T3 - indicador para MetaTrader 4

Indicador Heiken_Ashi_Ma_T3.

Parâmetros:

extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;


Heiken_Ashi_Ma_T3

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8173

