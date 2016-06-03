コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Heiken_Ashi_Ma_T3 - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータHeiken_Ashi_Ma_T3。

パラメータ:

extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;


Heiken_Ashi_Ma_T3

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8173

