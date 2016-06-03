無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Heiken_Ashi_Ma_T3 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1043
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
インディケータHeiken_Ashi_Ma_T3。
パラメータ:
extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;
Heiken_Ashi_Ma_T3
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8173
