Heiken_Ashi_Ma_T3

Ein EA entwickelt auf der Grundlage des "Full-Dump" Systems.

Eine DLL für die Verwaltung und den Austausch von Daten zwischen MT4 und MS Excel. OLE wird eingesetzt. Die DLL-Funktionen wird im angehängten Beispiel beschrieben. Im Beispiel sendet das Skript anfragen an Excel und erstellt ein Diagramm der täglichen Preisänderungen. Beim Verlassen,