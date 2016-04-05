Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Heiken_Ashi_Ma_T3 - Indikator für den MetaTrader 4
Indikator Heiken_Ashi_Ma_T3.
Parameter:
extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;
Heiken_Ashi_Ma_T3
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8173
