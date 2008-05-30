Смотри, как бесплатно скачать роботов
Heiken_Ashi_Ma_T3 - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор Heiken_Ashi_Ma_T3.
Параметры:
extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;
Heiken_Ashi_Ma_T3
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8173
