CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Heiken_Ashi_Ma_T3 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
13146
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Heiken_Ashi_Ma_T3.

Параметры:

extern int MaPeriod=10;extern int MaMetod =2;
extern int Step=10;
extern int CountBars=4000;
extern bool UseT3=true;
extern double b=0.88;
extern bool Alerts=true;


Heiken_Ashi_Ma_T3

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8173

Шаблон советника Шаблон советника

Немного оптимизированный шаблон советника из статьи "MetaEditor: Опираясь на силу шаблонов"

ReConnecter - скрипт для периодического перелогина. ReConnecter - скрипт для периодического перелогина.

Скрипт призван решить проблему "замирающих графиков" - когда при наличии связи с торговым сервером перестают обновляться графики котировок.

LinearRegSlope_v1 LinearRegSlope_v1

Индикатор LinearRegSlope_v1.

PLdot PLdot

Простенький индикатор PLdot. Даже оптимизирован.