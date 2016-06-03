無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PLdot - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 799
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
超簡単なインディケータ「PLdot」です。パラメータが最適化されました。
pldot
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8171
Bid_View
推奨指標のもう一つのバージョンです。BreakOut_Panca_eagle
インディケータBreakOut_Panca_eagle。
LinearRegSlope_v1
インディケータLinearRegSlope_v1。Heiken_Ashi_Ma_T3
インディケータHeiken_Ashi_Ma_T3。