Индикаторы

PLdot - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor
Просмотров:
4499
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Простенький индикатор PLdot. Даже оптимизирован.


pldot

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8171

