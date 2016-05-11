CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PLdot - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
749
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um indicador muito simples PLdot. Ele foi otimizado.


pldot

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8171

Bid_View Bid_View

Uma outra versão de um indicador recomendado.

BreakOut_Panca_eagle BreakOut_Panca_eagle

Indicador BreakOut_Panca_eagle.

LinearRegSlope_v1 LinearRegSlope_v1

Indicador LinearRegSlope_v1.

Heiken_Ashi_Ma_T3 Heiken_Ashi_Ma_T3

Indicador Heiken_Ashi_Ma_T3.