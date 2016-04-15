Siga el enlace para ver el original de la estrategia comercial:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_131.php



El Asesor Experto (EA) ha sido diseñado para comprobar la eficacia de la estrategia comercial descrita por el autor. Los resultados obtenidos y la descripción de los parámetros del EA están disponibles en el último número de la revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42



Descripción breve del algoritmo del Asesor Experto:



1. Período de tiempo: H1-D;

2. Símbolo: Instrumentos financieros de tendencia;

Volumen: lote entero; (0.2,0.4,0.8,1.0 etc.).

3. Indicador MA con el período 50, MA con el período 100. MACD con los parámetros estándar.

Señal de compra

El precio está a 10 puntos por encima del indicador MA con el período 50 y 100, MACD está sobre cero. Además, MACD debe tener los valores negativos durante las últimas cinco barras antes de la aparición de la señal. Stop Loss se coloca en el mínimo de las últimas cinco barras.



Señal de venta

El precio está a 10 puntos por debajo del indicador MA con el período 50 y 100, MACD está bajo cero. Además, MACD debe tener los valores positivos durante las últimas cinco barras antes de la aparición de la señal. Stop Loss se coloca en el máximo de las últimas cinco barras.





Gestión de posiciones

1. Después de la aparición de la señal, se abre una orden con un lote entero.

2. El primer objetivo se pone en el nivel del Stop Loss doble. Al alcanzarlo, la mitad de la posición se cierra. Stop Loss se pasa al punto muerto (break even).





Cierre de una posición:

La posición abierta se cierra completamente por el Stop Loss; o la segunda mitad de la posición se cierra cuando el precio cruza la media de 50 períodos de arriba abajo por 10 puntos para la compra, y cuando el precio cruza la media de 50 períodos de abajo arriba por 10 puntos para la venta.

Prueba del Asesor Experto con parámetros estándar:

Después de la optimización de parámetros:

Puede ver el análisis completo de la estrategia con la prueba de las cotizaciones futuras en nuestra revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42







P.S. Todas las posibles variables de a estrategia se muestran en las variables externas, puede escoger buenos parámetros para los gráficos intradía también Experimente. Es preferible testear en los ticks, porque Profit se cierra por el mercado.





















