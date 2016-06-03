私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
HarVesteR - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1046
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
原版はこちらからダウンロードできます。:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_131.php
このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。テスト結果とEAのパラメータの詳細は、
わが雑誌の最新号に掲載された記事をご覧ください。
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42
EAの説明:
1. 時間軸: 1時間足-日足;
2. 金融商品: トレンドの金融商品;
ボリューム: 整数のロット;
3. インディケータ: 50期間のMA、100期間のMA、標準的なパラメータを持つMACD。
買いシグナル
相場が50期間のMAと100期間のMAより10pips高いですし、MACDがゼロを上回ります。ただし、シグナル前の最後の5本足にMACDが0以上の値を取る必要があります。最後の5本足の範囲内の最小値に損切りを設定します。
売りシグナル
相場が50期間のMAと100期間のMAより10pips低いですし、MACDがゼロを下回ります。ただし、シグナル前の最後の5本足にMACDが0以下の値を取る必要があります。最後の5本足の範囲内の最大値に損切りを設定します。
ポジション管理:
1.シグナルが発生する後で、注文が開かれます。
2. 1つ目の目標が損切り2倍のレベルに設定されます。目標が達成され次第、ポジションの半分が決済されます。損切りを損益分岐点へ移動します。
エグジット:
未決済ポジションを損切りラインに触れて一括決済します。または、残ったポジションの半分はBuyならば、相場が50期間のMAを割って10pips低くなる場合決済され、Sellならば、相場が50期間のMAを超えて10pips高くなる場合決済されます。
標準パラメータのバックテスト
最適化されたパラメータのバックテスト:
フォワードテストはこちらの雑誌の号に掲載された記事よりお願いします。:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42
PS. すべての利用可能な変数が外部変数に出力されたので、良いパラメータを選択することができます。いろいろやってみましょう。バックテストのモデルを「全ティック」にすることはおすすめします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8158
名前だけで全てわかることができます。このインディケータでは、レベルに関するバグが修正されました。Normalized Volume
標準ボリュームを表示するインディケータです。
ちょっと最適化された記事「MetaEditor：支点としてのテンプレート」からのEA用テンプレートをご紹介します。Volatility Quality
このEAは、raff1410により開発されたVolatility Quality Index インジケータをベースにしています。