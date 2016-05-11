O original da estratégia de negociação está disponível através deste link:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_131.php



A EA foi escrito para verificar a eficácia da estratégia de negociação, descrita pelo autor. O educto e a descrição dos parâmetros do EA podem ser visualizados em nosso número da revista lates:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42



Uma breve Descrição do Algoritmo do EA:



1. Período de tempo: H1-D;

2. Instrumento: instrumentos financeiros de tendência

Volume: todo o lote; (0.2,0.4,0.8,1.0 etc).

3. Indicador: MA com o período de 50, MA com o período de 100. MACD com parâmetros padrão.

Sinal de compra

O preço está acima do indicador MA com o período de 50 e 100 por 10 pontos, MACD está acima de zero. Com isso, o MACD deve ter os valores negativos para as cinco últimas barras antes do sinal ter aparecido. O StopLoss está definido na mínima das últimas cinco barras.



Sinal de venda

O preço está abaixo do indicador MA com o período de 50 e 100 por 10 pontos, MACD está abaixo de zero. Com isso, o MACD deve ter os valores positivos para as cinco últimas barras antes do sinal ter aparecido. O StopLoss está definido na máximo das últimas cinco barras.





Gestão de posições

1. Assim que o sinal aparecer a ordem é aberta em um lote inteiro.

2. O primeiro alvo é especificado no nível duplo de StopLoss; logo que o objetivo é atingido, metade da posição será fechada. O StopLoss será movido para o nível sem perdas.





Encerramento da posição

A posição aberta é fechada pelo StopLoss, caso contrário, a metade restante da posição será fechada quando o preço cruza a média de 50 períodos de cima para baixo em 10 pontos para a compra e quando o preço cruza a parte inferior da média de 50 períodos por 10 pontos para venda.

O teste do EA com os parâmetros padrão:

Após a otimização dos parâmetros:

Você pode ver a análise completa da estratégia com o teste em cotações de futuros em nossa revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42







Obs. Todas as variáveis ​​possíveis da estratégia são levados para as variáveis externas, você pode escolher os parâmetros bons para os gráficos intraday também, experimente. É preferível testar sobre os ticks, porque o resultado é encerrado a mercado.





















