交易策略原址链接:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_131.php



作者所描述的交易策略经智能交易检测非常有成效。可以点击以下链接地址查看:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42



1. 时间周期: H1-D;

2. 货币对: 趋势金融货币对;

成交量: 整个标准手; (0.2,0.4,0.8,1.0 и т.д).

3. 指标: MA 时间周期50, MA 时间周期 100. MACD 和标准参量

买入信号

价格高于 MA 时间周期50和 100 -10个点， MACD高于零。另外，在显现信号之前 MACD的最后5个柱的值必须低于零。止损放置在这5个柱中最小值处。



卖出信号

价格低于 MA 时间周期50和 100 -10个点， MACD低于零。另外，在显现信号之前 MACD的最后5个柱的值必须高于零。止损放置在这5个柱中最大值处。







仓位管理

1.在信号显现之后整个标准手下单。

2. 第一个目标指定止损水平，到达该水平之后平仓。止损转为无亏损水平。





平仓:

按照止损平仓，否则另一半将随着50平均时间周期从上向下改变10个点买入。超过еной 50平均时间周期从下向上改变10个点卖出。

标准参量的策略测试:

优化参量的测试:

详细分析可以点击链接查看:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42







p/s 所有内部变量的改变都是通过挑选外部变量完成，你可以对内部图表尝试选择不错的参数。无需按照替克测试。

如果存在任何问题和疑问，请写下评论。















