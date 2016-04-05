Die originale Strategie ist unter folgendem Link zu erhalten:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_131.php



Der Expert Advisor wurde für die Überprüfung der Wirksamkeit der Handelsstrategie geschrieben, die vom Autor erklärt wurde. Sie können die Entwicklung und die Beschreibung des EAs in der letzten Nummer unseres Journals anzeigen lassen:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42



Kurze Beschreibung des EA-Algorithmus:



1. Zeitrahmen: H1-D1;

2. Instrument: Trend Financial Instruments;

Volumen: ganze Lots; (0.2,0.4,0.8,1.0 usw.)

3. Indikator: MA mit einer Periode von 50, MA mit einer Periode von 100. MACD mit Standardparametern.

Kaufsignal

Der Preis ist über dem MA Indikator, mit einer Periode von 50 und 100. MACD ist über 0. Der MACD muss einen negativen Wert für die letzten 5 Balken haben bevor das Signal erschienen ist. Stoploss sitzt auf dem Minimum der letzten 5 Bars.



Verkaufssignal

Der Preis ist unter dem MA Indikator, mit einer Periode von 50 und 100. MACD ist unter 0. Der MACD muss einen positiven Wert für die letzten 5 Balken haben bevor das Signal erschienen ist. Stoploss sitzt auf dem Maximum der letzten 5 Bars.





Verwaltung von Positionen

1. Sobald das Signal erschienen ist wird der Auftrag eröffnet.

2. Das erste Ziel wird auf der doppelter Stoploss-Ebene angegeben; Sobald das Ziel erreicht ist, wird die Hälfte der Position geschlossen. Der Stoploss wird zur verlustfreien Höhe verschoben.





Positionsschließung

Die geöffnete Position wird durch den Stoploss geschlossen, die verbleibenden Buy-Positionen werden geschlossen wenn der Preis den 50-Perioden Durchschnitt von oben nach unten um 10 Punkte überquert. Die Sell-Positionen werden geschlossen, wenn der Preis den 50-Perioden Durchschnitt von unten nach oben um 10 Punkte überquert.

Testen des EAs mit Standardparametern:

Nach der Optimierung der Parameter:

Sie erhalten eine vollständige Analyse der Strategie in unserem Journal.

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42







P.S. Alle möglichen Variablen der Strategie werden in externe Variablen ausgegeben. Experimentieren- und picken Sie somit brauchbare Parameter für den Intraday-Chart heraus. Es ist besser auf Ticks zu testen, da der Profit am Markt geschlossen wird.





















