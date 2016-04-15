CodeBaseSecciones
Indicadores

Niveles de Murrey - indicador para MetaTrader 4

Vladyslav Goshkov
Visualizaciones:
1309
Ranking:
(15)
Publicado:
MMLevls_VG.mq4 (13.12 KB) ver
Descargar ZIP
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Los niveles de Murrey a base del artículo de T. Kruzel.

Pues, el nombre lo dice todo. En este indicador fue corregido el error que había en otras versiones.

Niveles de Murrey

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8157

