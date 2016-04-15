Mira cómo descargar robots gratis
Niveles de Murrey - indicador para MetaTrader 4
Los niveles de Murrey a base del artículo de T. Kruzel.
Pues, el nombre lo dice todo. En este indicador fue corregido el error que había en otras versiones.
Niveles de Murrey
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8157
