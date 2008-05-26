Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_131.php



Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника,

вы можете посмотреть в нашем последнем выпуске журнала:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42



Краткое описание алгоритма советника:



1. Временной период: H1-D;

2. Инструмент: Трендовые финансовые инструменты;

Объем: целый лот; (0.2,0.4,0.8,1.0 и т.д).

3. Индикатор: MA с периодом 50, MA с периодом 100. MACD и c стандартными параметрами.

Сигнал к покупке

Цена выше индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится выше нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение меньше нуля. Стоп лосс устанавливается на минимуме за последние пять баров.



Сигнал к продаже

Цена ниже индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится ниже нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение выше нуля. Стоп лосс устанавливается на максимуме за последние пять баров.





Управление позициями

1.После появления сигнала открывается ордер целым лотом.

2. Первая цель устанавливается на уровне удвоенного стоплосса, при достижении цели половина позиции закрывается. Стоплосс переносится в безубыток.





Закрытие позиции:

Открытая позиция полностью закрывается по стоп лоссу, либо остальная половина позиции закрывается при пересечении ценой 50 периодную среднюю сверху вниз на 10 пунктов для покупок и пересечение ценой 50 периодную среднюю снизу вверх на 10 пунктов для продажи.

Тестирование советника с стандартными параметрами:

Посте оптимизации параметров:

Полный анализ стратегии с тестом на будущих котировках вы сможете увидеть в нашем журнале:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=42







p/s все возможные переменные стратегии выведены в внешние переменные, можно подобрать неплохие параметры и для внутридневных графиков, экспериментируйте. Тестировать желательно по тикам, т.к профит закрывается по рынку.





















