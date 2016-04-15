CodeBaseSecciones
Indicadores

Otcfx_b-clock modified V3.2 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizaciones:
1145
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
Indicador Otcfx_b-clock modified V3.2. Una variedad más del indicador de recomendaciones.

Parámetros:

BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;


Otcfx_b-clock modified V3.2

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8153

