Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Otcfx_b-clock modified V3.2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1145
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Otcfx_b-clock modified V3.2. Una variedad más del indicador de recomendaciones.
Parámetros:
BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;
Otcfx_b-clock modified V3.2
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8153
HMA4
Indicador HMA modificado.DinapoliTarget_Malay
Indicador DinapoliTarget_Malay. Una versión modificada del indicador DinapoliTargets.
BZ_TL_SkylineM
El autor afirma que el usuario puede utilizar este indicador como una interfaz externa para todos los demás índices.Priliv_s
Indicador de reversa. Visualiza 3 líneas de diferentes colores mostrando la velocidad de la tendencia en el período de tiempo actual, mayor inmediato y el mayor siguiente.