CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

StepMA - indicador para MetaTrader 4

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1507
Ranking:
(7)
Publicado:
Actualizado:
CatFX50.mq4 (4.3 KB) ver
StepMA_Stoch_NK.mq4 (9.69 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

http://www.forex-tsd.com

Indicador de la Media Móvil del Estocástico.

¡Es muy curioso, seiscientas páginas en el foro, y el código apenas se mueve! ¡He hecho mi versión que vuela!

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8154

Priliv_s Priliv_s

Indicador de reversa. Visualiza 3 líneas de diferentes colores mostrando la velocidad de la tendencia en el período de tiempo actual, mayor inmediato y el mayor siguiente.

BZ_TL_SkylineM BZ_TL_SkylineM

El autor afirma que el usuario puede utilizar este indicador como una interfaz externa para todos los demás índices.

up3x1 Investor up3x1 Investor

El STA realiza el trading orientándose al pánico cuando se publican los índices económicos importantes en el mercado FOREX.

Normalized Volume Normalized Volume

Indicador del volumen normalizado