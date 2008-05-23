CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Tro_Range - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5371
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Tro_Range.

Описание можно посмотреть здесь.

int Threshold=20;
color CurrentBarColor=White;
color ThresholdColor =Aqua;



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8149

T3.Lnx T3.Lnx

Индикатор T3.Lnx. Использует сигналы Heiken Ashi.

StepMA StepMA

Индикатор скользящей средней от стохастика.

MultiTrandOscilator MultiTrandOscilator

Осциллятор с сигнальными линиями, получаемыми с других пар. Предназначен для работы по EURUSD на минутке, сигналы синтезирует с йены и франка.

карбофос карбофос

Простая безиндикаторная система.