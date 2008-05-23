Смотри, как бесплатно скачать роботов
Tro_Range - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5371
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Tro_Range.
Описание можно посмотреть здесь.
int Threshold=20;
color CurrentBarColor=White;
color ThresholdColor =Aqua;
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8149
