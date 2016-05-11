A essência do EA são as 15 ordens pendentes de BuyLimit e 15 ordens pendentes de SellLimit (a distância é especificada pelo valor de "shag") que são colocadas, em seguida, algumas delas são acionadas e, então, aguarda-se enquanto o preço vai para a direção oposta pelo valor especificado - my_profit. Se o preço não for para o lado ganhador, a perda é fixa - my_stop.



O problema é buscar o algoritmo necessário para alterar o nível de StopLoss das ordens colocadas. Eu testei apenas com a libra, mas acho que ela irá funcionar com os outros ativos (com os outros parâmetros). Se alguém tiver alguma sugestão eu apreciarei a ajuda. A imagem:

Algo está saindo!

Optimização com o stop.





Otimização sem stops (mostra um bom resultado, mas apurado em um dia "bom").