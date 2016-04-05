und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Karbofos - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 799
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Kern des EA sind die 15 schwebenden "BuyLimit" und 15 schwebenden "SellLimit Aufträge" (der Abstand wird durch den Wert "Shag" angegeben). Werden dann einige von ihnen ausgelöst, warten wir bis der Preis in die entgegengesetzte Richtung geht, bis zum dem angegebenen Wert - My_profit. Wenn der Preis nicht wieder auf die richtige Seite zurückkehrt wird der Verlust fixiert - my_stop.
Das Problem ist, den notwendigen Algorithmus von fließenden Stoploss Spezifizierungen oder das Niveau der Auftragsplatzierung zu suchen. Ich habe es nur mit Pfund getestet aber denke es wird auch mit anderen laufen (mit anderen Parametern). Sollten Sie Vorschlage haben, würde ich Ihre Hilfe sehr zu schätzen wissen. Bild:
Что-то такое выходит!
Optimierung des Stopps.
Optimierung ohne Stopps (zeigen gute Resultate, doch kann an einem Tag das Konto entladen).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8147
Ein Oszillator mit Signallinien, die aus den anderen Paaren empfangen werden. Die Arbeit in EURUSD und M1 ist beabsichtigt. die Signale werden von "Yen" und "Franс" synthetisiert. Im Übersichtsmodus können Sie eine unnötige Signal ausblenden.Tro_Range
Indikator Tro_Range.
Eine primitive Expert Advisor, die aus seinen eigenen Fehlern lernt.MVV_LinearRegression
Der Standard "Linear Regression Channel" und Unterstützung/Widerstand Niveaus.