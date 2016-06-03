EAの内容は以下の通りです。15の買い指値注文と15の売り指値注文が出されます（ステップはshag値として設定されている）。その後で、ある注文が執行されて、我々は価格が逆方向に特定の値my_profitに動くことを待ちます。価格が必要な方向に戻らない場合、損切り（my_stop）が設定されます。



その問題は、移動損切りを設定するアルゴリズムの検索にあります。英ポンドが絡んだ通貨ペアだけでバックテストを行いましたが、どんな通貨ペアでも動作するでしょう。何かご提案あればよろしくお願いします。画像:

以下のようになります。



損切りを含む最適化



損切り無しの最適化

P.S. - このEAを色々修正しました。遅かれ早かれ負けが発生します。それで、もう一回修正するのは無理だと思います。

