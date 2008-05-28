请观看如何免费下载自动交易
这个智能交易的实质在于展示 15 buylimit 和15 selllimit 定单, 在运行的同时我们等代价格回转到 my_profit。如果价格没有回转，我们需要固定亏损限定 - my_stop。
主要的问题是要明确地计算出止损或定单水平的放置点。测试在其他参量上运行正常。 如果任何人有问题可以借助图像理解！ 图像：
带有止损优化
没有止损优化 (得到不错的结果).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8147
