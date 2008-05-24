Ставь лайки и следи за новостями
карбофос - эксперт для MetaTrader 4
5469
Суть советника состоит в том, что выставляются 15 орложенных buylimit и 15 орложенных selllimit ордеров(расстояние определяется величиной - shag), затем некоторые срабатывают и мы ждём пока цена идёт в обратную сторону на определённую величину - my_profit.
Если цена всёже невозвращается в необходимую нам сторону то фиксируется убыток - my_stop.
Проблеме заключается в поиске необходимого алгоритма установки плавающего stoploss, или уровня установки ордеров. Тестировал только на фунте но думаю, что и на других работать будет(правда с другими параметрами). Если у кого есть какие предложения буду презнателен за помощь! Картинка:
Что-то такое выходит!
Оптимизация со стопом.
Оптимизация без стопов (показывает очень хороший результат, но в один чудесный момент происходит слив).
P.S. - данный советник был переделан во множестве вариаций - везде рано или поздно происходит слив, так что переделывать его считаю нецелесообразным.
