Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RelUpTrLen - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 913
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador muestra el ratio entre la longitud (en barras) de la tendencia alcista encontrada por este indicador y la longitud total del período barsToProcess (en barras) donde busca la tendencia alcista. Al colocar el indicador sobre el gráfico, hay que fijar manualmente el mínimo 0 y el máximo 1. Después de la colocación sobre el gráfico, el indicador muestra sólo un valor que visualmente se ve como un punto apenas visible. Con la llegada de nuevas barras, el gráfico del indicador se hace más visible. Para familiarizarse con el indicador, se puede colocarlo sobre el gráfico de un minuto y observar su comportamiento por lo menos unos cuantos minutos.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8130
Implementación del método descrito en la página http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htm. El autor de la implementación no es el autor del método por eso no se responsabiliza de la certeza de la implementación.Posiciones netas de divisas
El indicador muestra en la pantalla las posiciones netas para todas las divisas. Monitoreo de la cartera de divisas múltiple.
Muestra el ratio entre la longitud de la tendencia actual bajista (en barras) y la longitud total del período barsToProcess (en barras), donde se busca la tendencia bajista. Al colocar el indicador sobre el gráfico, hay que fijar manualmente el mínimo 0 y el máximo 1.GA ind 2 color
Aquí ya han publicado este indicador en mono color. Éste es más ilustrativo.