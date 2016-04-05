CodeBaseSecciones
El indicador muestra el ratio entre la longitud (en barras) de la tendencia alcista encontrada por este indicador y la longitud total del período barsToProcess (en barras) donde busca la tendencia alcista. Al colocar el indicador sobre el gráfico, hay que fijar manualmente el mínimo 0 y el máximo 1. Después de la colocación sobre el gráfico, el indicador muestra sólo un valor que visualmente se ve como un punto apenas visible. Con la llegada de nuevas barras, el gráfico del indicador se hace más visible. Para familiarizarse con el indicador, se puede colocarlo sobre el gráfico de un minuto y observar su comportamiento por lo menos unos cuantos minutos.




