RelUpTrLen - indicador para MetaTrader 4
- 719
O indicador mostra a relação entre o comprimento da tendência de alta corrente (em barras) e o comprimento total do período barsToProcess (claro, em barras, também) onde a tendência de alta é procurada. Ao anexar gráfico, você deve corrigir o mínimo de 0 e o máximo de 1. Imediatamente após ser anexo ao gráfico, o indicador mostra apenas um valor, aparece graficamente como um ponto realmente não perceptível. À medida que novas barras se tornam disponíveis, o gráfico do indicador se torna mais visível. Para se familiarizar com o indicador, você pode anexá-lo a um gráfico M1 e de uma olhada no seu trabalho por pelo menos alguns minutos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8130
