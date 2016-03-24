Dieser Indikator zeigt das Verhältnis zwischen der Länge des augenblicklichen Abwärtstrends (in Bars) und der absoluten Länge der Periode barsToProcess (natürlich auch in Bars) innerhalb welcher der Trend gesucht wurde.

Dieser Indikator wurde hier schon veröffentlicht. Die vorliegende Modifikation ist eine Optische.