指标显示找到上升趋势长度和 barsToProcess 上升趋势之间的关系。 添加到图表手动设定最小值 0和最大值1。在添加到图表上以后，指标会立即显示一个值（在图表中不显眼的点）。图表中的新柱即可使用，指标也变得更加直观化。想要了解指标可以将其添加到一分钟图表，并且对该指标观测数分钟。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8130
Levels_A_Vlad
使用V.B. Antonov (A_Vlad)方法进行计算，显示支撑/阻力的水平。货币对的确切位置
屏幕上指标打印除所有货币对的确切位置。多种货币对文件组合监视器。
up3x1_premium_v2M
这个自动交易系统的目的在于是货币对eur/usd能够在一小时图表内运行 ，并且得到不错的结果。Support - Resistance
、确定支撑/阻力水平的指标版本。