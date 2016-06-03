現在に至るまで下降トレンド（バーで現される）と下降する期間の総長さ（バーで現される）の割合を表示します。チャートにインジケータを入れる時に、最小値を0にして最大値を1にします。

GA-indがもう掲載されたのに、これは2色バージョンです。より直感的です。