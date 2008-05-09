Здесь выкладывали этот индикатор одноцветный, этот более наглядный

Реализация метода, описанного на странице http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htm. Автор реализации не является автором метода, поэтому за правильность реализации не ручается.

Показывает отношение длины текущего нисходящего тренда (в барах) к общей длине периода barsToProcess (в барах), где ищется нисходящий тренд. Нужно при вставке индикатора на график вручную закрепить минимум 0 и максимум 1.

Индикатор печатает на экране чистые позиции по всем валютам. Монитор мульвалютного портфеля.