RelUpTrLen - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает отношение длины (в барах) найденного этим индикатором восходящего тренда к длине barsToProcess (естественно, тоже в барах) всего отрезка, где ищет восходящий тренд. При установке на график нужно вручную закрепить минимум 0 и максимум 1. Сразу после установки на график индикатор показывает только одно значение, что графически выглядит как не очень заметная точка. По мере поступления новых баров график индикатора становится более заметным. Для знакомства с индикатором можно поставить его на минутный график и понаблюдать за его поведением не менее нескольких минут.
Реализация метода, описанного на странице http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htm. Автор реализации не является автором метода, поэтому за правильность реализации не ручается.GA ind 2 color
