Индикаторы

RelUpTrLen - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3488
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает отношение длины (в барах) найденного этим индикатором восходящего тренда к длине barsToProcess (естественно, тоже в барах) всего отрезка, где ищет восходящий тренд. При установке на график нужно вручную закрепить минимум 0 и максимум 1. Сразу после установки на график индикатор показывает только одно значение, что графически выглядит как не очень заметная точка. По мере поступления новых баров график индикатора становится более заметным. Для знакомства с индикатором можно поставить его на минутный график и понаблюдать за его поведением не менее нескольких минут.




