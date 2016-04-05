Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
GA ind 2 color - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 940
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
He encontrado en este sitio el indicador GA ind. Para más ilustración he encargado a Dmitriy este indicador en dos colores por lo que agradezco. Para evitar la publicidad, no doy el enlace a su página web.
GA ind 2 color
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8127
Muestra el ratio entre la longitud de la tendencia actual bajista (en barras) y la longitud total del período barsToProcess (en barras), donde se busca la tendencia bajista. Al colocar el indicador sobre el gráfico, hay que fijar manualmente el mínimo 0 y el máximo 1.RelUpTrLen
Muestra el ratio entre la longitud de la tendencia alcista encontrada y la longitud total de la sección donde busca la tendencia alcista.
Generador de informes#SF_Trend_Lines
Dibuja el canal con recomendaciones.