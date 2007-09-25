CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Avg Daily Range - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4800
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: tageiger

Индикатор Avg Daily Range.



DT-ZigZag DT-ZigZag

Впервые режим DT применил klot в своем индикаторе DT-ZigZag.mq4.

5 Min RSI 12 5 Min RSI 12

Индикатор 5 Min RSI 12.

Complex pairs Complex pairs

Идея индикатора - выделить из валютных пар отдельно каждую валюту. Валюты измеряются в относительных единицах (пунктах). Сумма всех валют в индикаторе в любой момент времени равна нулю.

Average Size Bar Average Size Bar

Индикатор Average Size Bar.