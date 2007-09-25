Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Avg Daily Range - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4800
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: tageiger
Индикатор Avg Daily Range.
Индикатор Avg Daily Range.
DT-ZigZag
Впервые режим DT применил klot в своем индикаторе DT-ZigZag.mq4.5 Min RSI 12
Индикатор 5 Min RSI 12.
Complex pairs
Идея индикатора - выделить из валютных пар отдельно каждую валюту. Валюты измеряются в относительных единицах (пунктах). Сумма всех валют в индикаторе в любой момент времени равна нулю.Average Size Bar
Индикатор Average Size Bar.