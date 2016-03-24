CodeBaseKategorien
Indikatoren

AvgRangeM - Indikator für den MetaTrader 4

Urheber: tageiger aka

Modified indicator AvgRangeM.

Indicator AvgRangeM


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8107

