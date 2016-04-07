CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MTF_HI_LOW_v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1029
Ranking:
(8)
Publicado:
MTF_HI_LOW_v1.mq4 (27.24 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: IgorAD, modified by cja.

Indicador MTF_HI_LOW_v1. Para ver la descripción del autor, pulse aquí.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8069

MTF_4 TF XO_M30D1 MTF_4 TF XO_M30D1

Indicador MTF_4 TF XO_M30D1. Trabaja con el indicador XO.

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

Indicador Damiani_volatmeter.

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

Ha sido implementado el sistema de trading del rebote de los niveles intradía que se calculan según el indicador Pivot.

MACD_color MACD_color

El indicador coloreado en el estilo АС/АО con la prohibición de la barra cero. Se propone no mostrar la barra del indicador que se está formando, pero dejar la línea de señal de la barra que se forma.