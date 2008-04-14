CodeBaseРазделы
Индикаторы

MTF_HI_LOW_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Автор: IgorAD, modified by cja.

Индикатор MTF_HI_LOW_v1. Описание автор прикладывает здесь.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8069

