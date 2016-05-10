CodeBaseSeções
Indicadores

MTF_HI_LOW_v1 - indicador para MetaTrader 4

Autor: IgorAD, modificado por Cja.

Indicador MTF_HI_LOW_v1. O autor inseriu a descrição aqui.

Indicador MTF_HI_LOW_v1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8069

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

Idealizado em Sistema de Negociação com a liberação dos níveis intraday do indicador Pivot

MACD_color MACD_color

A indicador colorido no estilo AC/AO com a barra zero desabilitada. Propõe-se não exibir a barra de formação do indicador, mas mostra apenas uma linha de sinal da barra sendo formada.

MTF_4 TF XO_M30D1 MTF_4 TF XO_M30D1

Indicador MTF_4 TF XO_M30D1. Funciona com o indicador XO.

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

Indicador Damiani_volatmeter.