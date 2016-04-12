ピボットに基づいて算出される日中のレベルの折り返しで取引する自動売買システムです。

ゼロバーで計算するのが禁止されたАС/АО風に染められたインジケータです。形成中の足を描画せずに、形成中の足のシグナルラインだけ残そうと提案されました。