ポケットに対して
インディケータ

MTF_HI_LOW_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor
ビュー:
1093
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者: IgorAD、cjaにより修正されました。

インディケータ MTF_HI_LOW_v1。詳細はこちらをご覧ください。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8069

