MTF_HI_LOW_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
gpfTCPivotLimit
ピボットに基づいて算出される日中のレベルの折り返しで取引する自動売買システムです。MACD_color
ゼロバーで計算するのが禁止されたАС/АО風に染められたインジケータです。形成中の足を描画せずに、形成中の足のシグナルラインだけ残そうと提案されました。
MTF_4 TF XO_M30D1
インディケータ MTF_4 TF XO_M30D1。インディケータXOとともに動作します。Damiani_volatmeter
インディケータDamiani_volatmeter