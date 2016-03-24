CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MTF_HI_LOW_v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
789
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber: IgorAD, modifiziert by cja.

Indikator MTF_HI_LOW_v1. Die Beschreibung des Autors finden Sie hier.

Indicator MTF_HI_LOW_v1

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8069

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

Dieses Trading-System verwendet den Pivot Indikator und intraday Zeitfenster.

MACD_color MACD_color

Ein Indikator der in dem ABC steel farblich markiert wird und abgeschalteter Zero Bar. Seine Aufgabe ist es, nicht die bildenden Bar darzustellen aber eine Signallinie von der Bar, die gebildet werden soll.

MTF_4 TF XO_M30D1 MTF_4 TF XO_M30D1

Indicator MTF_4 TF XO_M30D1. Arbeitet mit dem Indikator XO.

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

Indikator Damiani_volatmeter.